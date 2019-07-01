Zülfü Livaneli'nin konserine katılan Ekrem İmamoğlu'ndan "Ey Özgürlük" şarkısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği, ”Sevdalım Hayat Konseri”ne katıldı. İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yazar Sunay Akın eşlik etti.İmamoğlu ve beraberindekiler, konser öncesinde Livaneli’yi kuliste ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen ziyaret boyunca, Livaneli ve ona eşlik edecek müzisyenlerle bol bol anı fotoğrafları çekildi.

İmamoğlu, konser alanına girince, binlerce sanat sever tarafından alkışlarla ve ”Her şey çok güzel olacak”, ”Ekrem Başkan” tezahüratlarıyla karşılandı. İmamoğlu, Açıkhava Tiyatrosu’nu hınca hınç dolduran seyircilere, onları selamlayarak karşılık verdi. Konserin başlamasından önce tezahüratlar yoğunlaştı.

Konserde Ekrem İmamoğlu ve bütün katılımcıların hep beraber söylediği "Ey Özgürlük" şarkısı ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. İşte o anlar...