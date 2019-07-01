Muğla'da yeni işe aldığı iki çoban besiciye dehşeti yaşattı
MUĞLA'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut (55), çoban olarak işe aldığı 2 kişi tarafından çırılçıplak soyulup, fotoğrafları çekildikten sonra domuz bağı ile bağlanarak dövüldüğünü, hayvan satışından kazandığı 80 bin liranın gasp eedildiğini iddia ederek, polise şikayetçi oldu. Bulut, bu kişilerin şikayetçi olması halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiklerini sürdü ve, "Can güvenliğim yok" dedi.
MUĞLA merkez Menteşe ilçesine bağlı kırsal İkizce Mahallesinde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut (55), 26 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğüne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra dövdüğünü, evde bulunan 80 bin lira parasını gasp ettiklerini ileri sürerek, şikayetçi oldu.
Otomobilini de alan iki kişinin başına tüfek dayayıp kendisini de araca bindirerek Bodrum ilçesi, Güvercinlik Mahallesine getirdiklerini, burada el ve ayaklarını çözdüklerini anlattı. Araçtan inen iki kişinin yaya olarak uzaklaştıklarını ileri sürdü.
Şikayet üzerine harekete geçen polis, durumu Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi. Jandarma, şüphelilerin Bulut'u kendi sorumluluk bölgelerinde serbest bırakmış olmaları nedeniyle ifadeye çağırdı. Bulut, jandarmaya gidip, ifade verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.