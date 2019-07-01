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Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun

ADANA’da bir otomobilin lastiğini patlatıp sürücüye yardım etme teklifinde bulunan 3 kişi, içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alıp kaçtı. Polisin sıkı takibi sonucu kaçan şahıslardan 2 kişi yakalandı, 12 bin euro ele geçirildi.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 kişi, lastiğini patlatıp, uyarma bahanesiyle otomobilinden uzaklaştırdığı iş insanı G.E.'nin ön koltuktaki 22 bin euro parasını çaldı.

Kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiden 2'si, gözaltına alındı.

Ele geçirilen çantanın içinde 12 bin euro kaldığı belirlendi.

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