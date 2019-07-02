MEDYA

Tozkoparan 26. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 26. yeni bölümüyle 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de gemide patlama! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de gemide patlama! Ölü ve yaralılar var
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Mersin'de 5 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma
Mersin'de 5 kişinin metil alkol şüphesiyle ölümüne soruşturma
Erdoğan'dan Çin ziyareti öncesi işbirliği çağrısı
Erdoğan'dan Çin ziyareti öncesi işbirliği çağrısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 19. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 19. bölüm 2. fragmanı
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı
Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya bakın ne kazandı
Survivor 2019'un şampiyonu Yusuf Karakaya bakın ne kazandı
İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı
İstanbul'daki tek teker magandası yakalandı
Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?
Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?