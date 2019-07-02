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02 Haziran Türkiye Gündemi

02 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan Çin ziyareti öncesi işbirliği çağrısı

Erdoğan iki ülke arasında ticaret hacminin dengeli biçimde artırılması konusunda da mutabık kalındığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araçlarla ilgili kararına destek verdi.

ABD Başkanı Trump'tan sınırı aşan İran'a tepki: Ateşle oynuyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'a, "Ateşle oynuyorlar." diye tepki gösterdi.

KKTC'den sürpriz 'S-400' önerisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye ile yeni bir ‘Savunma İşbirliği Anlaşması’ imzalanması, bu yeni anlaşma ile KKTC hava sahasının kontrol ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılması gerektiğini söyledi.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 27 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam geldi.

Fenerbahçe'den NBA'e bir isim daha

2017-2018 sezonunun başında Kızılyıldız'dan Fenerbahçe Beko'ya transfer olan ve son 2 sezonunu sarı lacivertli formayla geçiren Marko Guduric, NBA ekiplerinden Memphis ile anlaşmaya vardı.

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