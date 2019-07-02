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Ahmet Kural Sıla'dan sonra genç bir kadınla böyle görüntülendi

Sıla ile mahkemelerinde 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve bu cezası ertelenen Ahmet Kural, Kadıköy sokaklarında kim olduğu henüz bilinmeyen bir kadınla samimi şekilde görüntülendi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ahmet Kural ve Sıla aşkı, olaylı şekilde bitmişti ve Sıla, Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme süreci devam ederken Sıla'nın birçok isimle aşk yaşadığı söylenmiş ancak hepsi yalanlanmıştı. Ahmet Kural ise, ilişki konusunda sessizliğini korumuştu.

Ancak önceki akşam Kadıköy'de görüntülenen Ahmet Kural, yanındaki kadınla samimi dakikalar yaşadı. İlk önce bir mekanda otururken hararetli bir şekilde sohbet ettikleri görülen ikili, ardından masadan kalktı. Ünlü oyuncu, yanındaki arkadaşını yolcu etmek için taksiye doğru yürüdü.

Yeni aşk mı? Arkadaş mı?: Taksinin önünde genç kadının Ahmet Kural'a sarılması ve öpmesi, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntülerin ardından ünlü oyuncunun sevenlerinden bazıları, yanındaki gizemli kadının, Kural'ın  arkadaşı olduğunu belirtti.

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