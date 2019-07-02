Devlet Bahçeli "Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bazı AK Partili isimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revize yapılabileceğine dair açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "AK Partili bazı yöneticilerin sistemin aksayan yönlerine ilişkin kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır fakat bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP'nin değirmenine su taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Erken seçim yoktur seçim sayfası 2023'e kadar kapanmıştır" diyen Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini sonunda bulmuş ve benimsemiştir. Değişen rejim değildir, aksini iddia edenler müptezeldir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir"

-Bu topraklar üzerinde istikrarlı bir yönetim sistemini, daha güçlü bir devlet gerçeğini inşa etmek için asırlar boyunca mücadele edilmiştir. Bu mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Müreffeh bir devlet seviyesine ulaşılması için üzerine düşeni ifa gayretinde olmuştur. Türk milletinin fetih ruhu hiç kesintiye uğramamıştır. İnsanlık sürekli bir arayışın içindedir. Sözünü ettiğimiz arayış kimi zaman törpülenmekte, kimi zaman torpillenmektedir.

-Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir. İhtiyaç hasıl olduğunda değişecektir. Sistem mimarisinin bileşenleri arasında denge ve uyum gözetilmeden, milli iradenin onayı alınmadan alınacak her adım boşlukta kalacaktır. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşmaz. Emek, sabır gösterilmeden devlet ve toplum hayatının yeni baştan düzenlenmesi hemen olacak iş değildir.