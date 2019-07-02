POLİTİKA

Fatih Erbakan "İstanbul'u CHP'den alacağız dedi"

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 30 yıl sonra yeniden İstanbul'u CHP'den alacağını söyledi.

Fatih Erbakan tarafından 2018 yılında kurulan Yeniden Refah Partisi, sosyal medya üzerinden "İstanbul'u CHP'den alacağız" notuyla bir paylaşımda bulundu.

"Tarih tekerrür edecek"

2024 yerel seçiminde CHP'den İstanbul'u alacağız diyen Erbakan'ın, şu sözlerine yer verildi:

"Nasıl ki 1994'te SHP'den Refah Partisi olarak İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 sene sonra 2024 yerel seçiminde bu sefer CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah"

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