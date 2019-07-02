Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'tan çocuğunu aldığı görüntüler

Magazin gündemi bu aralar Yağmur Aşık ve Emre Aşık çiftinin yaşadıklarını konuşuyor. Emre Aşık, annesinin çocuklarına şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini söylerken, Yağmur Aşık da tam tersini söylüyor. Bununla ilgili ise Emre Aşık, Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme, konu hakkındaki kararını verdi.

Çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sunan Emre Aşık, velayet davasını kazandı. Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi. Önceki gün ise, Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı.

Cumhurbaşkanından yardım istedi: Ancak çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Aşık, içler acısı görüntüsüyle kameralara yalvardı ve bakanlardan, cumhurbaşkanından yardım istedi.