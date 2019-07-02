Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve Abdullah Gül açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli kurulması gündemde olan yeni partiyle alakalı, 'İsmi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır. Eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişkidir. Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Bir insanda vefanın olması için önce vicdan ve yürek olmalıdır.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

"Türk milletinin fetih ruhu hiç kesintiye uğramamıştır. Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir. İhtiyaç hasıl olduğunda değişecektir. Asıl mühim husus, sistem üzerindeki analitik değerlendirmelerin değişim taleplerinin muhtevasının ne olduğuyla ilgilidir. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşmamıştır.1923 - 1946 arasında tek parti dönemi imparatorluk bakiyesi yeni devletimizin ilk evresidir. Bu evrede her ne kadar parlamenter sistemin uygulandığı iddia edilse de pratikteki yansıması farklıdır.

DAVUTOĞLU VE GÜL'E SERT SÖZLER...

"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir. Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.