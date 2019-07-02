SPOR

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Emre Belözoğlu açıklaması

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu ve yapılan transferleri TRT SPOR'a değerlendirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna Murat Sağlam, Max Kruse ve Emre Belözoğlu'nu katarken yeni isimlerle de görüşmeye devam ediyor. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu ve yapılan transferleri TRT SPOR'a değerlendirdi.

Emre Belözoğlu'nun 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumlayan Rıdvan Dilmen, “80 doğumlu bir oyuncunun tekrar bir kulübe oyuncu olarak dönmesi çok önemli. Emre Belözoğlu transferi gündeme geldiğinde ‘abi’ olarak değerlendirilmişti. Emre Belözoğlu en az 20 maç dolu dolu oynayabilecek pozisyonda. Emre oyunculuğundan dolayı alındı, ‘ağabeylik’ yapsın diye alınmadı. Maksimum verim ne kadar alınabilecekse Ersun Yanal onu alacaktır. Başakşehir’de de ara ara dinleniyordu. Motivasyon açısından oyuncuları hazırlaması önemli. Ama öncelikli olarak futbol yeteneğinden dolayı geldi. Bu yorumlardan da en çok Emre zarar görüyordur. 1 yıl sonra idari menajer olacağı yönündeki haberler Fenerbahçe’nin ve Emre’nin tasarrufudur.” dedi.

"Mehmet Topal Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş çerçevesinde oynayabilir"

Mehmet Topal'ın hangi takıma gideceğiyle ilgili düşüncesi belirten usta yorumcu, “Mehmet Topal hem Galatasaray’da hem Fenerbahçe’de oynamış ve antipatik olmayan nadir bir futbolcudur. Son birkaç haftada tribünlerle olan diyalogsuzluğu nedeniyle ayrıldı. Kimse bu kadar parayı bırakmazdı. Kulübe zarar verebileceğini düşünüp ayrıldı. Topal yine de Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir çerçevesinde oynayabilecek bir isim.” ifadelerini kullandı.

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