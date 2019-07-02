02 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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02 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Çin’de resmi törenle karşılandı

Japonya’daki temaslarının ardından Çin’in başkenti Pekin’e geçen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na ikaz! Kapalıdır

Bahçeli "Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki grup toplantısında "Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?" sorusunu sordu.

Meral Akşener'den Ergenekon davası kararı sonrası sert açıklamalar

Meral Akşener, dün kararı açıklanan Ergenekon soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Genelkurmay Başkanı'nı 'örgüt lideri' diye tutuklayanları, 'kumpas davasının savcısıyım' diye övünenleri Allah’a havale ediyorum.'' dedi.

Madımak olaylarında eleştirilmişti! Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak çağrı

Temel Karamollaoğlu, "Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır." dedi.

Sezai Temelli'den dikkat çeken İstanbul çıkışı: Kayyım atadılar süpürüp attık

Sezai Temelli, seçimi haksızlığa karşı bir referanduma çevirdiklerini belirterek "Bizde kayyım alerjisi var, kayyım atarsanız gelip süpürürüz dedik. Öyle de yaptık" diye konuştu.

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