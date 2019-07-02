Gizem hemşirenin ölümü davasında sanıklara tahliye

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli(27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31)’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Gizem Berfu Altunoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Direksiyona hamle yaptığını hatırlıyorum”

Kazada yaralanan Zeynep Karlı Aşık duruşmada dinlendi. Müşteki Aşık, olay tarihinde arkadaşları Merve ve Tunç ile birlikte kafeye gittiklerini ve alkol aldıklarını söyleyerek, “Bir süre sonra oradan ayrıldık, eğlenmek amacıyla Taksim’e gittik. Taksim’de de Merve ve Tunç 1-2 tane bira içti. Sonrasında araçla seyir halindeyken benzin bitince Merve ve Tunç arasında tartışma başladı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında birbirlerine tokat attılar. Tunç’un burnu kanadı, benden burun estetiği olduğunu belirterek ambulans çağırmamı istedi. Ambulans çağırdım, sağlık ekipleri Tunç’a müdahale ettiler. Aracın benzini konulduktan sonra tekrar yola çıktık. Ben aracın arka koltuğundaydım. Bir süre sonra ön tarafta bulunan Merve ve Tunç yeniden tartışmaya başladı. Aracın hızı 70-80 km civarındaydı. Tartışma sırasında Tunç’un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında araç takla atmaya başladı, sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım” dedi.