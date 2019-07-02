Suriyeli esnaftan duygulandıran hareket

Savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan binler çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı insan anavatanlarını terk etmek zorunda bırakılıyor. Yıllardır bitmeyen Suriye dramı ise hala yüreklerimi yaralıyor. Türkiye milyonlarca Suriyeliyi evinde misafir ediyor.

Bu misafirperverliğin karşılığı ise Suriye'ye gidildiğinde Türkiyeli vatandaşlar tarafından gözlemleniyor. Duygulandıran görüntüler ortaya çıkıyor.