DÜNYA

AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı

AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.

Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı protesto etmek sırtlarını döndü.

Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nijer'de ordu karargahına bombalı saldırı: 18 ölü
Nijer'de ordu karargahına bombalı saldırı: 18 ölü
Otostopta çekerken tanıştığı öğrenciye tecavüzden yargılanıyordu! Beraat etti
Otostopta çekerken tanıştığı öğrenciye tecavüzden yargılanıyordu! Beraat etti
TSK unsurları Zap ve Metina'daki terör hedeflerini vuruldu
TSK unsurları Zap ve Metina'daki terör hedeflerini vuruldu
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti
Max Kruse Fenerbahçe için İstanbul'da
Max Kruse Fenerbahçe için İstanbul'da
Akaryakıta zam gelecek mi? EPGİS Başkanı Aktaş'tan önemli açıklama
Akaryakıta zam gelecek mi? EPGİS Başkanı Aktaş'tan önemli açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suriyeli esnaftan duygulandıran hareket
Suriyeli esnaftan duygulandıran hareket
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Emre Belözoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Emre Belözoğlu açıklaması
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimihac
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimihac
Antalya'da pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı!
Antalya'da pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı!
Fatih Erbakan "İstanbul'u CHP'den alacağız dedi"
Fatih Erbakan "İstanbul'u CHP'den alacağız dedi"
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet büyükbaş ne kadar oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet büyükbaş ne kadar oldu?
NTV spikeri Oğuz Haksever'in tepkisi canlı yayına yansıdı
NTV spikeri Oğuz Haksever'in tepkisi canlı yayına yansıdı
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi