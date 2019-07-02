Erzincan’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı otomobil ile BC 099 Almanya plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesine bağlı Tekne köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki biri kadın 3 kişi olay yerinde öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ana yoldan çıkan bir aracın U dönüşü yaptığı sırada diğer aracın ona çarpmasıyla kaza meydana geliyor. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Kazaların önlenmesinde trafik kurallarının önemine vurgu yapan Arslantaş, "Sürücülerimizi can ve mal emniyeti için trafik işaret ve işaretçilerine uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.