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Bingöl'de motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi

BİNGÖL’de motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar çalıştırılmamasına karar verildi.

BİNGÖL'de, motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyon, yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar seferden çekildi.

Bingöl-Erzurum kara yolu 35. kilometre Çobantaşı köyü mevkisinde bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait bir kamyonun motor bölümünde kuşun yuva yaptığını fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Duyarlılık gösteren firma yetkilileri, hafriyat taşımada kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar seferden çekilmesine karar verdi.

Çobantaşı köyündeki şantiyede tamircilik yapan İlyas Varol (32), kamyonun üzerinde sürekli iki kuşun uçması üzerine yaptıkları aramada, içinde 6 yumurta bulunan yuvayı gördüklerini belirtti.

Kuş ve yuvadaki yumurtaların zarar görmemesi için kimseyi kamyona yaklaştırmadığını anlatan Varol, şöyle dedi:

"Yaklaşık 20 gün önce kamyon çalışırken etrafında bir kuş dolaşıyordu. Kamyon nereye giderse kuş onu takip etmeye başladı. Biz de merak ettik, kamyonu atölyeye çektik baktık, kuş yuvası gördük. Motor şasesinin içine kuş yuva yapmış ve 6 yumurta içinde var. Şefimizin talimatıyla kamyonu çalıştırmamaya karar verdik. Bu kuş yavru yapana, uçup gidene kadar kamyonu çalıştırmayacağız."

Kamyonun çalıştırılmamasının ayda yaklaşık 15 bin lira ek maliyete neden olduğu, firma yetkililerinin kuş yuvası için bu maliyeti göze aldıkları öğrenildi.

Bu arada, ak kuyruksallayan türünde olduğu belirlenen kuşun kuluçka süresi, 11 ile 16 gün arasında değişiyor.

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