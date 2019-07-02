DÜNYA

Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'da San Pedro Huamelula kentinin belediye başkanı Victor Aguilar, bölgeye bolluk ve refah getirmesi için bir timsahla evlendi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan balıkçı kenti San Pedro Huamelula'nın belediye başkanı Victor Aguilar, geçtiğimiz pazar günü bir timsahla evlendi.

Kolomb öncesi geleneklere dayanan inanışa göre timsahla gerçekleştirilen evlilik bölgeye bolluk ve bereket getiriyor.

Bölge halkının prenses kız adı verdiği timsah beyaz bir kıyafetle giydirildi ve vaftiz annesi tarafından düğün alanına getirildi.

Düğüne katılan bölge halkı tören boyunca kutlamalar ve çeşitli dans gösterileri yaptı.

Timsah prenses ile evlilik ritüeli kentte her yıl düzenleniyor.

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