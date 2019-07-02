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Samsun'da şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasında

SAMSUN'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

SAMSUN Adliyesine gelen Şerif G.'nin, ön büro memurluğunda yapılan incelemesinde, hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu belirlendi. Görevliler, acil çağrı butonuna basarak polis çağırmak istedi. Ancak çağrı butonu çalışmayınca, görevli, koridorda polis ekibi aramaya başladı.

Bu sırada polis arandığını anlayan Şerif G., memurun elinden kimliğini alarak koşmaya başladı. Adliyenin çıkış kapısının kapalı olduğunu gören Şerif G., tekme atıp, kapıyı kırarak açtıktan sonra dışarı çıktı. Koşarak kaçmaya çalışan Şerif G., çevredeki polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu'na teslim edilen Şerif G., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Şerif G.'nin 2 yıl önce Samsun-Ankara karayolu üzerinde kasklı ve silahlı şekilde 4 akaryakıt istasyonundan gasp ve yağma olayına karıştığı öğrenildi.

Şerif G. hakkında adliyenin kapısını kırdığı gerekçesiyle 'kamu malına zarar vermek' suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.

Kaçma anı güvenlik kamerasında

Samsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan ve görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya çalışan Şerif G.'nin (30), bu anları adliyenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı anlar da güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

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