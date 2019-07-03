SON DAKİKA
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.
GÜNCEL

"Uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç yıldır uyuyamıyor

Van’ın Gevaş ilçesinde uyku apnesine yakalanan Şevket Caymaz, ölürüm korkusuyla üç yıldır uyuyamıyor.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde ikamet eden fayans ustası Şevket Caymaz, yıllar önce kansere yakalandı. Kanser hastalığını atlatan Caymaz, daha sonra uyku apnesi hastalığına yakalandı. Uyku apnesi nedeniyle üç yıldır uyuyamadığını ifade eden Caymaz, “Daha önce kanserdim. Kanser hastalığını atlattıktan sonra uyku apnesine yakalandım. Uyku apnesi nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum. Bazen kulaklarımdan kan akıyor, gözlerim kızarıyor. Bazen gözlerim, karnım ya da ayağım şişiyor” dedi. 

“Doktor bana ‘Küçük dilini keseceğiz’ dedi” 

Daha önce birçok doktora başvurduğunu dile getiren Caymaz, “Bir doktor bana ‘küçük dilini keseceğiz’ dedi. Başka bir doktor ise ışın tedavisi yapacağını söyledi. Ancak bu tedavi doğrumu, değil mi diye emin olamadım ve gidemedim. Yine Ankara’da bir başka doktora gittim. Bana uyku ilacı verebileceğini söyledi. Bende kendisine ilaç alırsam uykuda ölürüm dedim. O da bana doğrudur deyip çaresini aramamı söyledi. Ben de bunun çaresini arıyorum. İnşallah bir doktor çıkar karşıma ve bu uyku apnesi ile ilgili bana el uzatır. Biliyorum ki benim gibi birçok kişide uyku apnesi var. En azından bunun çaresinin bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Bazen uykusunun geldiğini, ancak saniye içerisinde tekrar kaçtığını belirten Caymaz, “Bazen uykum geliyor, ama saniye içerisinde gözümü kapatıp tekrar açıyorum. Bunun için doktora gittim, bana bünyemin sağlam olduğunu aksi takdirde uykuda ölebileceğimi söyledi. Ama ben yaşamak istiyorum. İyi bir doktor karşıma çıksın, beni ameliyat etsin veya bana bir ilaç tedavisi uygulasın istiyorum” diye konuştu. Gündüzleri bahçede gezerek stres attığını, gecelerin ise kabusa dönüştüğünü vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu: 

“Geceler bana kabustur, zindandır. Gece karanlık çökünce herkesin uyuyabileceğini ve benim ise uyuyamadığımı düşünüyorum. Sabahlara kadar kötü düşünceler sarıyor beni. Ne olur bunu bilen biri varsa bana yardımcı olsun. Maddi olarak değil, manevi destek istiyorum.” 
Abisinin durumuna üzülen erkek kardeşi Kadir Caymaz ise abisine hitaben söylediği Kürtçe şarkıyla adeta yürekleri burktu.

Sitene Ekle
Etiketler
van
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılın bombası! Galatasaray dünya yıldızında sona geldi
Yılın bombası! Galatasaray dünya yıldızında sona geldi
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da tornavidalı dehşet: 1 ölü
İstanbul’da tornavidalı dehşet: 1 ölü
Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı! O anlar kamerada
Diyarbakır'da trafik magandası ölüme yol açtı! O anlar kamerada
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Diyarbakır'da 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
Kolombiya’da fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kolombiya’da fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?