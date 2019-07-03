DÜNYA

Kolombiya’da fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kolombiya’da, mahallede rampa çıkarken arıza yapıp, geriye kaçan minibüs, duvarlara çarparak hızla aşağıya indi. Kaza sırasında fırlayan sürücü, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

San Gil bölgesindeki bir mahallede minibüs, rampadan çıkarken arıza yaptı. İçinde sadece sürücünün bulunduğu, geriye kaçan minibüs, hızla aşağıya doğru inmeye başladı. Dar sokakta binalara çarparak inen minibüsün sürücüsü, çarpma sırasında kapı açılınca yola savruldu. İsmi açıklanmayan sürücü, duran minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, hastaneye kaldırılan sürücünün küçük sıyrıklarla kazayı atlattığını duyurdu.

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