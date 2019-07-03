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Yavru köpeğin başına bakın neler geldi

Gaziantep’te bilinçsizce yakılan anız yangınlarının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan yavru köpek, can havliyle kaçarken sıcak asfalta bulandı.

Gaziantep’te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arka kısmında bulunan arazilerde yakılan anız, yavru bir köpeğin telef olmasına neden oluyordu. Yangının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan köpek, can havliyle yangından kaçmaya çalıştı. Yola çıkmayı başaran köpek, yoldaki sıcaktan eriyen asfalta battı. Acı içerisindeki hayvanın önce alevler sonra da sıcak zift nedeniyle karın bölgesi, kulakları, patileri ve ayaklarında yanıklar oluştu. Yavru köpek, çevredeki vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından asfalttan çıkarıldı. Gaziantep'te Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) götürülen köpek burada tedavi altına alındı. 

Dernekte yavru köpeği tedavi eden ve köpeğin son durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Esra Taşkın, “Köpek bir yangının arasında kalmış, oradan kaçarken de asfalt zifte bulanmış. Bize ilk geldiğinde vücudunun büyük bir kısmı, karın bölgesi, kulakları, patileri yanmış halde ve zift içindeydi. Geldiğinde zaten durumu çok ağırdı ve 4 saat aralıksız temizleme aşaması ile tedavisi sürdü. Şuanda da yanan bölgelerindeki tedavilerine devam ediyoruz. Durumu şuan iyi ve yanık tedavisi uygulamaya devam ediyoruz” dedi. 

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tosun Güneş ise “Köpeği vatandaşlar bulup bize bilgi verdi. Köpek anız yangının arasında kalmış ve baya bir yara almış. Yangından kaçarken de eriyen asfalta bulanmış. Bulduğumuzda çok perişan bir haldeydi, nefes dahi zor alıyordu. Hemen alıp merkezimize getirdik ve Esra Hanım ilk müdahaleyi yaparak iyi bir tedavi uyguladı” ifadelerini kullandı. 

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