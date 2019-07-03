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Zehir tacirleri adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 4,32 gram skunk (esrar), 1 hassas terazi ve 2 öğütücü aparat ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri akabinde 2 şüpheli, Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. 

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