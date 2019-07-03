DÜNYA

Görevliler raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

Avustralya'da trene binmek üzere yürüyen çocuk trenle platform arasındaki boşluğa düştü. Tren istasyonunda bulunan insanların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sydney'deki Sydenham Tren İstasyonu'nda, 19 Şubat'ta meydana geldi. 4 yaşındaki bir çocuğun, kapıları açılan trene binmek için yürüdüğü; annesinin ise kardeşini kucağında tuttuğu, diğer eliyle de bebek arabasını ittiği görülüyor. Daha sonra çocuk, tren ile platform arasındaki boşluktan raylara düşüyor. Çevredekiler olayı fark edince, istasyon görevlilerini ve makinisti uyarmak için yoğun çaba harcıyor.

Yerel medya, raylara düşen çocuğun kurtarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, Ulaştırma ve Yol Bakanı Andrew Constance olay dair yaptığı açıklamada, "Bir ebeveyn olarak, küçük çocuklar ile seyahat etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ancak istasyonlarda bulunduğunuz sırada, çocuklarınızın elini tutmak onların ciddi şekilde yaralanmasını veya olası daha kötü sonuçları önlemeye yardımcı olabilir?" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde
Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde
Diyarbakır’da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır’da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı
Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı
Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı
Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı
Adana'da DEAŞ operasyonu aralarında emir düzeyinde şüpheli de var
Adana'da DEAŞ operasyonu aralarında emir düzeyinde şüpheli de var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
FETÖ''dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilir
FETÖ''dan tutuklu eski Türk Yıldızları pilotu: Numarama herkes ulaşabilir
Kimse Bilmez 5. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 5. bölüm fragmanı
Her Yerde Sen 4. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 4. bölüm 2. fragmanı
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimihac
Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019 Diyanet hac takvimihac
Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm 2. fragmanı
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet büyükbaş ne kadar oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet büyükbaş ne kadar oldu?