Ölen BAE Prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi toprağa verildi

İngiliz basını, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasımi’nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasımi’yi konuşuyor… İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Londra’daki evinde ölü bulduğu 39 yaşındaki Kasımi ile ilgili iddialar inceleniyor.

Kaynaklar Şeyh Halid’in evinde uyuşturucu kullanıldığını ve grup seks partisi yapıldığını söylerken Londra polisi bu iddialara temkinli yaklaştı. Londra polisi iddiayı ne doğrularken ne de yalanladı.

İnceleme devam ederken söz konusu kaynak, “Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid'in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi” dedi.