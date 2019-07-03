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Mersin’de sahte alkolden ölenleri sayısı 7’ye yükseldi

MERSİN'de sahte alkol içerek zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi gören iki kişi daha yaşamını yitirdi. Son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi.

MERSİN'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavisi süren 16 kişiden, yoğun bakım ünitesinde bulunan ikisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu vefatlarla Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi.

Olayın geçmişi

Mersin'de son günlerde çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 5'i yaşamını yitirmiş, bir kısmı taburcu edilmiş, 16'sının da tedavilerine devam edilmişti. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da hastanelere başvuran kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğu bildirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri savcılıkça, üçü adli kontrolle serbest bırakılmış, bir şüphelinin gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. 

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