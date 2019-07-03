YEREL

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

TUNCELİ Valiliğinden Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 19 gün önce yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Engin Eroğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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