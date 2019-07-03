Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 3 asker yaralı
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
SİİRT'in Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı.
Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.