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Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 3 asker yaralı

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

SİİRT'in Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı.

Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.

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