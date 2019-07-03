Hindistan'da topla oynayan inek sosyal medyayı salladı

Hindistan'da bir ineğin futbol alanına girerek topla oynadığı video çok sayıda kişi tarafından ilgi gördü. Yerel basında yer alan haberlere göre, Goa’nın kuzeyindeki Mardol bölgesinde bir inek 10 dakika boyunca topla oynadı. Sahadaki oyuncuların, ineğin topla oynadığı anları kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması üzerine bu inek, ülke gündeminin ilk sıralarında yer buldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ VE PAYLAŞILDI

Birkaç yıl önce köydeki tapınağa bağışlanan ineğin, sahadaki gençlere topu geri vermek istememesi ve burnuyla iterek topu sürüklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı

İLK MAÇI DEĞİLDİ

Köylüler tarafından ‘köyün en ünlü futbolcusu’ olarak nitelendirilen ineğin 2018 yılında top oynamaya başladığı belirtildi. Köy sakinlerinin inekle ilgili, "Bu onun ilk maçı değildi son da olmayacak" dediği aktarıldı. köylülerin, ineğe ‘BallGai (Ballcow-Topinek)’ adını verdikleri ve ineklerinin meşhur olmasından memnun oldukları ifade ediliyor.