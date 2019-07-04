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Peru Şili'yi 3-0 mağlup etti

Copa America yarı finalinde Peru, Şili'yi Flores, Yotun ve Guerrero'nun golleriyle 3-0 mağlup etti ve finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Peru, Copa America'da finale yükseldi: Copa America'nın ikinci yarı final mücadelesinde Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.

Peru 1975’den beri ilk defa Copa America’da finale yükseldi,1975’de Kolombiya’yı yenip kupayı kazanmışlardı;Eski Barcelona’lı Hugo Sotil’li,Oblitas’lı,Oswald Ramirez’li kadrosuyla. Şuan Peru kadrosu fena sayılmaz ama en iyi 2 oyuncusu finalde olmayabilir Edison Flores ve Carrillo

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