MEDYA

Boğa seyirciye böyle kafa attı

Nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen görüntüne boğa seyirciye böyle kafa atıyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayınlanan ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen görüntülerde kızgın boğa seyircinin yanına gidip kafa atttı. O anlar saniye saniye amatör kamerayla böyle görüntülendi. Görüntüler kısa sürede binlerce kez tıklandı...

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