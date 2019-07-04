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İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı

İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobille, cadde ve sokaklarda “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafikte terör estiren 2 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak 10 bin 20 lira idari para cezası kesilen ve birinin aracı trafikten men edilen magandalar, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ayrıca magandalardan birinin şarkıcı olduğu, çıkarttığı single parçanın kısa sürede 1 milyon defa izlendiği öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Cadde ve sokaklarda adeta terör estirerek trafiğin tehlikeye düşüren maganda, o anları kaydettirip sosyal medyada yayınlamıştı. Ataşehir'de başka bir lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp “Senin için dönüyorum” diyerek kavşakta yanlama yapmış, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ortalığı da siyah dumana boğmuştu. 

Ehliyetleri ve birinin aracı 60 gün süreyle men edildi 

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında görüntüleri incelemeye alan polis, Bağcılar’da yanlama yapan 34 KZU 01 plakalı lüks otomobili ve sürücüsünün de Cüneyt K. olduğunu tespit etti. Polis yine Ataşehir’de kavşakta 34 GAM 16 plakalı lüks otomobille yanlama yapan maganda Bektaş T. de sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Şubeye götürülen sürücülere burada, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden toplamda 10 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Cüneyt K.’nın aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. 

Magandanın şarkıcı olduğu ortaya çıktı 

Öte yandan lüks otomobili trafikten 60 gün süreyle men edilen ve sürücü belgesine 60 gün el konulan maganda Cüneyt K.’nın şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Daha önce İstanbul’un çeşitli noktalarında defalarca yanlama hareketi yaptığı ve trafikte “makas” attığı bilgisine ulaşılan şahsın “single” bir parça yaptığı, parçaya klip çektiği ve sosyal medyada 1 milyondan fazla tıklandığı ortaya çıktı. Şarkının klibinde ise trafikte daha önceden suç işleyen ve birkaç ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Harun T. ile yaklaşık 8 ay önce Kağıthane-Bomonti Tünelini trafiğe kapatmasından dolayı yargılanan Ünal T. olduğu öğrenildi. 

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