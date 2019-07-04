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Kök hücre nakli yapılan genç hayata tutundu

Adana Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 16 yaşındaki genç, kök hücre nakli ile hayata tutundu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Murat Eğridağ, yaklaşık 1 yıl önce kök hücre bağışı için bakanlığa müracaatta bulundu ve 3 ay önce gelen haberle Eğridağ’ın nakil işlemi onaylandı. Adana Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi gören ve ismi gizli tutulan gence kök hücre nakli gerçekleştirildi. 

Gönüllü nakil yapan ve hastanın hayata tutunmasına vesile olan Murat Eğridağ, yaşamının bundan sonra daha mutlu olacağını ifade etti. 
Eğridağ, “Artık benim de bu dünyada bir dikili ağacım oldu. Bu olay beni çok mutlu etti ve herhangi bir korkulacak bir durum yok. Nakil işleminin ardından ben aynı şekilde sağlıklı bir şekilde hayatımı sürdüreceğim. Kök hücre nakli yaptığım ve bir kişinin hayatın kurtarabildiğim için bundan sonraki süreçte, daha mutlu ve huzurlu yaşayacağım” ifadelerini kullandı. 

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