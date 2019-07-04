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Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybeden "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'in cenazesi İstanbul'da defnedildi.

Küçük İskender için Ortaköy Mecidiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Küçük İskender'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zafer Algöz, Ahmet Mümtaz Taylan, Bedri Baykam, Can Bonomo'nun da aralarında bulunduğu sanatçılar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile vatandaşlar katıldı.

Camide, sanatçının annesi Nilsu Över ve kız kardeşi Elif Över, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ile çok sayıda sanatçı ve yayınevi çelenk gönderdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Küçük İskender'in cenazesi, defnedilmek üzere alkışlarla Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlandı.

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