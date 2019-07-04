GÜNCEL

Tunceli'de 'leopar' görüntüledi

Tunceli’de leoparın yaşadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirecek bir görüntü çekildi. Bir taksicinin kaydettiği görüntüleri inceleyen uzmanlar; hareket tarzı, gövde büyüklük oranı, kafa kütlüğü ve adımlarından hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu aktardı.

Tunceli’de ticari taksi şoförüğü yapan Ahmet Kişioğlu, bir köy yakınlarında karşılaştığı hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çekilen görüntüler heyecan oluştururken, görüntülerdeki hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

'YOLDA DİKKATİMİ ÇEKTİ'

Hayvanla bir köye yolcu bırakıp döndüğü esnada karşılaştığını belirten Ahmet Kişioğlu, “Yolda dikkatimi kedi türü bir şey çekti. Önce vaşak sandım. Açık alandaydı. Beni görünce hareket edip taşlık alana geçti. Orada kısa bir görüntüsünü çektim” dedi.

'ÇİTA, LEOPAR TARZI BİR ŞEYDİ'

Hayvanı sabah 08.00 sularında gördüğünü aktaran Kişioğlu, “Yuvarlak yuvarlak benekleri vardı. Başta vaşak sandım ancak uzun kuyruğunu görünce farklı bir tür olduğunu anladım. Daha önce vaşak görmüştüm. Ancak bununla ilk kez karşılaştım. Vaşaktan biraz büyüktü. Bence çita, leopar tarzı bir şeydi. Yavru da olabilir” diye konuştu.

UZMANLAR GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Görüntüyü izleyen alanındaki uzmanlar, hareket tarzı, gövde büyüklük oranı, kafa kütlüğü ve adımlarından hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu aktardı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013 tarihinde bir çoban iddiasına göre leoparın saldırısına uğramış, leopar bir vatandaş tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

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