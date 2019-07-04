04 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'den döndü. Erdoğan Çin'den döner dönmez AK Parti milletvekillerini AK Parti Genel Merkezi'nde topladı. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtiliyor.

İBB'ye talimat! Alım-satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinlerinin iptal edildiği; ödemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamaların durdurulduğu belirtildi.

Tapu kanunu yasalaştı çok önemli değişiklikler var

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor.

Türkiye'den BM ve İsviçre'ye skandal sözleşme için protesto notası!

Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!

S-400'lerin teslimatına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz." ifadelerini kullandı.