YEREL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tartışılan ihale görüntüleri

ANKARA Büyükşehir Belediyesinde bir ihaleden tartışılan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere mikrofonun açık olduğunu unutan ihaleyi yöneten kişinin, “Kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik.” sözleri damga vurdu. İşte o görüntüler...

ANKARA Büyükşehir Belediyesinde yaşanan ihale skandalını açık unutulan mikrofon ele verdi.

Görüntülere, mikrofonun açık olduğunu unutan ihaleyi yöneten kişinin, “Kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik” sözleri damga vurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emniyet'te 21 bin 733 personelin yeri değişti
Emniyet'te 21 bin 733 personelin yeri değişti
Tekirdağ'da kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu
Tekirdağ'da kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu
Galatasaray'ın eski yıldızı Rodrigues Fenerbahçe'de!
Galatasaray'ın eski yıldızı Rodrigues Fenerbahçe'de!
Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili yeni açıklama
Melih Gökçek twitter'dan ifşa etti! İşte o ihale görüntüleri
Melih Gökçek twitter'dan ifşa etti! İşte o ihale görüntüleri
Bursa'da eşini öldüren şahıs pişman olduğunu söyledi
Bursa'da eşini öldüren şahıs pişman olduğunu söyledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uşak'ta kazaya giden polis büyük şok yaşadı
Uşak'ta kazaya giden polis büyük şok yaşadı
Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Konya'da üzerine traktör sürülen genç hayatını kaybetti
Konya'da üzerine traktör sürülen genç hayatını kaybetti
Juventus Buffon Juventus ile sözleşme imzalandı
Juventus Buffon Juventus ile sözleşme imzalandı
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Motosikletli trafik magandası işte böyle trafiyi tehlikeye attı
Motosikletli trafik magandası işte böyle trafiyi tehlikeye attı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı