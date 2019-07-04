Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tartışılan ihale görüntüleri
ANKARA Büyükşehir Belediyesinde bir ihaleden tartışılan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere mikrofonun açık olduğunu unutan ihaleyi yöneten kişinin, “Kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik.” sözleri damga vurdu. İşte o görüntüler...
ANKARA Büyükşehir Belediyesinde yaşanan ihale skandalını açık unutulan mikrofon ele verdi.
Görüntülere, mikrofonun açık olduğunu unutan ihaleyi yöneten kişinin, “Kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik” sözleri damga vurdu.