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Adana’da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan İlçesi Öğretmen Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. adlı kadının kullandığı 80 LC 967 plakalı hafif ticari araç ile Atilla Gezici (35) yönetimindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gezici ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gezici’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü F.Ç. ise gözaltına alındı. Gezici’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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