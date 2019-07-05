DÜNYA

Filden fotoğraf çeken kadına tokat

Zambiya’yı ziyaret eden ABD’li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokadına maruz kaldı.

Afrika ülkesi Zambiya’yı ziyaret eden bir grup Amerikalı turist, filin küçük çaplı bir saldırısına maruz kaldı. ABD’li grupta bulunan bir kadın fil ile geçirdiği dakikaları ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkararak fotoğraf çekmeye başladı. Küçük bir duvarın ardında bulunan fil, fotoğraf çekmeye çalışan kadın turiste hortumu ile tokat attı.

Panikleyen kadın elindeki telefonu düşürerek, çareyi yanındaki arkadaşına sığınmakta buldu. Bir Afrika fili ortalama 2 buçuk ila 4 metre uzunluğunda ve 2 ila 6 ton ağırlığında oluyor.

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