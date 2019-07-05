Müge Anlı ile Güven Bana 2. bölümünde "Buzağı" sorusu geceye damga vurdu!

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV’de yayınlanan Güven Bana’nın 2. bölümü düne izleyici ile buluştu. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici birbirlerine “Güven Bana” dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Yarışmacılara “Yeni doğmuş, sütle beslenen sağır yavrusuna ne ad verilir?” sorusu ise geceye damga vurdu. Kuzu,sıpa,buzağı ve oğla şıklarının olduğu soruda yarışmacıları baya zorlandı. Yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici yarışmada verdikleri "Oğlak" yanıtıyla herkesi adeta şoke etti. Doğru cevap ise "Buzağı" olacaktı. İşte Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasındaki o anlar…