kiralık katil tarafından 12 yerinden bıçaklandı arabayla ezildi ama ölmedi

Turan Bekar, 14 Nisan 2015 akşamı, çiçekçi eşi Ayten Yalçın'ın hazırladığı buketi mezarlıkta bekleyen müşterisine götürmek için yola çıktığında 20 yıllık eşinin kendisini öldürmek için tuttuğu kiralık katille buluşacağını bilmiyordu.

Aldığı 12 bıçak darbesine rağmen hayata tutunmayı başaran Bekar'a göre cinayet teşebbüsünün arkasındaki neden eşinin olaydan iki gün önce kendisine açtığı 800 bin euroluk hayat sigortası.

Ispartalı bir ailenin merkezinde yer aldığı cinayet teşebbüsü Fransa basınında geniş yer buldu. Yaklaşık 4 yıl süren dava 28 Haziran 2019'da sonuçlandı, 4 kişi toplam 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet girişiminin "ana azmettiricisi" olduğu gerekçesiyle Turan Bekar'ın eşi Ayten Yalçın'a 18 yıl, "işbirlikçi" abisi Engin Yalçın'a 16 yıl, suç ortakları arasında ara buluculuk yapan Murat Civil'e 13 yıl ve cinayete teşebbüs eden "kiralık katil" Kemal Çoban'a 16 yıl hapis cezası verildi.

12 bıçak darbesi aldı, ardından arabayla çarptılar ama ölmedi

Fransa'nın güneydoğusunda, Cenevre sınırında yaklaşık 55 bin nüfuslu bir kasaba olan Oyonnax'ta buluştuk Turan Bekar ile. Binlerce Türk'ün yaşadığı Oyonnax yıllardır "Turan Bekar olayını" konuşuyordu. Her ne kadar Fransız basını olayın faillerinin etnik kökeninden bahsetmese de, Fransa Türk toplumu cinayet programlarına konu olan isimlerin kendi içinden çıktığını biliyordu.

Bizi tek başına yaşadığı apartman dairesinde ağırlayan Turan Bekar, "eskiden bahçeli büyük bir evimiz vardı ama bu süreçte o ev de elimizde gitti" diyerek hayatını altüst eden o geceyi anlatmaya başladı.

Fabrika işçisi olan 42 yaşındaki Bekar, aynı zamanda çiçekçi eşine yardımcı olmak için çiçek teslimatı yapıyordu.

Bekar, "o gün Ayten benden hazırladığı bir buketi müşteriye teslim etmemi ve onu, bana tarif edeceği yere götürmemi istemişti. Daha önceleri de sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen erkeklere çiçek teslimatı yapardım. Yani şüphelenecek bir durum yoktu" diyor.

Kendisini öldürmeye çalışan Kemal Çoban'ı kent merkezindeki mezarlığın önünden alan Bekar, Çoban'ın isteği üzerine dağ yoluna girdiklerini belirtiyor:

"Müşteri yol boyunca rahatsız olduğunu söyleyerek karnını tuttu ve kimsenin olmadığı bir yerde arabayı yol kenarına çekmemi istedi. Arabadan tam ineceğinde gizlediği bıçakla bana saldırmaya başladı ve ben o an büyük bir şok yaşadım. En az 12 kez bıçaklandım, boynuma saplanan bıçağın demiri kırıldı. Kendimi savunmaya çalıştım, tek istediğim olay yerinden kaçmak ve hayatımı kurtarmaktı".

Yardım için durdurduğu arabadan kiralık katili çıktı

Kanlar içinde kalan Bekar, kaçarak ormana saklandı. Bir süre sonra orman yolundan geçen araçlardan yardım istemeye karar verdi. Ancak durdurmak içini önünü kestiği araba hızla üzerine sürüldü. Otomobil Bekar'ın bacağına çarptıktan sonra bir çukura düştü. Bekar, araçta Kemal Çoban'ı ve başka birini gördüğünden emin.

Bölgeyi bilen Turan, yakınlardaki bir dağ oteline sığınmak için orman içinden yol adı. Göl kenarında bulunan otel sahiplerinden yardım istedi: "Mekan sahibi beni gördüğünde, bir ölü görmüş gibi korkmuştu ama bana yardımcı oldular ve kısa zamanda jandarma ile itfaiye ekibi geldi. Onları gördüğümde kurtulduğumu anlamıştım." Aşırı derece kan kaybeden Turan Bekar, 100 kilometre uzaklıktaki Lyon'a helikopter ile nakledildi. Yoğun bakıma alındı.