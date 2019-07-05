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Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi  kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.  Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

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