GÜNCEL

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi; 7 araç kazaya karıştı

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Diğer araç sahiplerinin otomobilin camını kırarak çıkardıkları sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 aracın karıştığı kazada trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat  08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere  göre, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir erkek, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.  Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka araçlara da çarpınca 7 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Kalp krizi geçiren sürücünün yardımına diğer araç sahipleri koştu. Kilitli olan kapıyı açamayan sürücüler, camı kırarak açtıkları kapıdan çıkardıkları adamı sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt
Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret
Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi
Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi
Antalyaspor'dan iki genç futbolcuya beşer yıllık sözleşme
Antalyaspor'dan iki genç futbolcuya beşer yıllık sözleşme
Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası
Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
46 yıl hapis cezasıyla aranan 'Kasa faresi' Adana'da yakalandı
46 yıl hapis cezasıyla aranan 'Kasa faresi' Adana'da yakalandı
Adana’da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Adana’da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Filden fotoğraf çeken kadına tokat
Filden fotoğraf çeken kadına tokat
Müge Anlı ile Güven Bana 2. bölümünde "Buzağı" sorusu geceye damga vurdu!
Müge Anlı ile Güven Bana 2. bölümünde "Buzağı" sorusu geceye damga vurdu!
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler