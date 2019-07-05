POLİTİKA

Berat Albayrak: Finansal piyasaların normalleşmeye başladığını görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Finansal Kurumlar Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yüzde 14'lük pay çok düşük"

-Banka dışı finans sektörümüzü her yönüyle ele almak, destek olmak bizim için çok önemli. Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki sektörlere de destek olmamız lazım.

"Fırsatlar sunan dört yıla yakın bir süre var"

-İçiniz rahat olsun, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyor, devam edeceğiz. Önümüzde Türkiye'de fırsatlar sunan dört yıla yakın bir süre var. Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat aşabilecek büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübeler kazandı.

Yeni Ekonomi Program

-Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Yeni Ekonomi Programımızı hayata geçirmeye başladık. Yeniden dengelenme döneminde önemli mesafe alarak bugünlere geldik. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne öncelik verdik. Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma süreci hızlı bir şekilde başladı.

"Somut iyileşmeleri de görüyoruz"

-Özellikle "Türk Lirası değer kazanıyor iyi, değer kaybediyor bu çok kötü" söylemlerinde bulunmamak lazım. CDS'lerde 120 puan düşüş gözlemledik. Tahvil faizinde 350 baz puan iyileşme gözlemledik. Piyasa göstergelerinin yanında somut iyileşmeleri de görüyoruz. Bugün Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Finansal saldırıların yapıldığı Ağustos ayı öncesine enflasyonu getirmiş olduk. 

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