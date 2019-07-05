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İstanbul zincirlikuyu'da yangın

Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında yaşandı. Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev almasıyla bir anda yangın büyüdü. Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 

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