DÜNYA

Mühendisin başından aşağı çamur boşaltan vekil gözaltına alındı

Hindistan’ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vekil gözaltına alındı.

Hindistan’ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan Nitesh Rane isimli bir vekil, destekçileri ile birlikte yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Bölgede çalışma yürüten mühendislere önce sözlü saldırıda bulunan vekil daha sonra ise mühendislerden birinin başından aşağı bir kova çamur boşalttı.

Yaşanan anların kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine vekilin davranışı halkın tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Rane’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt
Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret
Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi
Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi
Antalyaspor'dan iki genç futbolcuya beşer yıllık sözleşme
Antalyaspor'dan iki genç futbolcuya beşer yıllık sözleşme
Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası
Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul zincirlikuyu'da yangın
İstanbul zincirlikuyu'da yangın
FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi
FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Berat Albayrak: Finansal piyasaların normalleşmeye başladığını görüyoruz
Berat Albayrak: Finansal piyasaların normalleşmeye başladığını görüyoruz
Oyun bağımlısının annesine karşı yaşadığı öfke nöbeti kamerada
Oyun bağımlısının annesine karşı yaşadığı öfke nöbeti kamerada
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
kiralık katil tarafından 12 yerinden bıçaklandı arabayla ezildi ama ölmedi
kiralık katil tarafından 12 yerinden bıçaklandı arabayla ezildi ama ölmedi
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler