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Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı!

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal bir pozisyonda ise sinirlenerek kendini tokatladı.

Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe akşam antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam da yer aldı. 

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takımın sabah yaptığı antremanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Bir pozisyonda ise sinirlenen Yanal kendini tokatlayarak oyuncusuna tepki gösterdi. İşte o görüntüler...

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