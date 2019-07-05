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18 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Şişli’de çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı.

Şişli’de bu yıl farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayları nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşındaki Tahir Ç.'yi yakaladı. Şişli Feriköy Mahallesi’nde yakalanan Tahir Ç.’nin yapılan sorgusunda çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere gasp, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan toplamda 83 suç ve 7 adet arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki Tahir Ç. adliyeye sevk edildi. 

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