POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu "Ekrem İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.

İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz

Belediyenin şeref defterine "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla" yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti. Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu: Partizanlık olmayacak liyakatla yola çıkılacak

Kabülün ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu '‘Liyakatli bir ekibi olacak. Partizanlık yapmamak ve liyakatli bir ekiple yola çıkıyor. Yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Bu çerçeve anlayışı içinde bir sorumluluk üstlendi Ekrem Başkan. İnşallah başarılı olur. Vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını verme anlayışını hayata geçireceğiz.”  ifadelerini kullandı.

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