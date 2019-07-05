Kaliforniya'daki depremin yeni görüntüleri paylaşıldı

Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme dair yeni görüntüler paylaşıldı. Deprem, Los Angeles şehrinin yaklaşık 260 kilometre kuzeydoğusundaki Ridgecrest şehrinde yoğun hissedildi. Bölgedeki otoyollarda yarıklar oluşurken; yetkililer, son 20 yılda bölgede meydana gelen en büyük deprem olduğunu duyurdu. Ridgecast'te bulunan bir hastanenin, deprem nedeniyle oluşabilecek hasarlar göz önüne alınarak tahliye edildiği belirtildi.